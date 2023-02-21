Yaralılar Adana'ya sevk ediliyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaralananların Adana'ya hava ve kara yoluyla sevki sürüyor.

Yaralılar Adana'ya sevk ediliyor
Yaralılar Adana'ya sevk ediliyor / Hatay / 2023

Akşam 20.04'te Hatay'ın defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlar, askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık araçlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak Hatay'da tedavi altına alınan depremzedeler de bugün meydana gelen deprem nedeniyle iki hastanenin tedbir amaçlı boşaltılması sonrası naklediliyor.

Tahliye kararı verilen İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki yaralılar da helikopter ve ambulanslarla şehir hastanesine sevk ediliyor.

# deprem # hatay # adana
AFAD'dan Hatay açıklaması Kilis Valiliği'nden kritik uyarı Altun'dan dezenformasyon uyarısı Hatay'daki barajlarda son durum ne?
Çok Okunanlar
1 AFAD'dan Hatay açıklaması
2 Kilis Valiliği'nden kritik uyarı
3 Bakanlıktan 'depremzede çocuk' açıklaması
4 Yaralılar Adana'ya sevk ediliyor
5 Kahramanmaraş Valiliği'nden deprem açıklaması