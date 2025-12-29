'Yardım edin' çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Hatay'ın Antakya ilçesinde hareket halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Motor kısmından yükselen dumanlar kısa sürede tüm aracı sararken, olayın tanığı yaşanan panik anlarını anlattı.
Yangın, Hatay’ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki TOFAŞ marka bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.
Araç sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.
Soğutma çalışmalarının ardından otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.
BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI
Olay sırasında bölgede bulunan Furkan Fakı, yaşanan korku dolu anları ve duyduğu yardım çığlıklarını anlattı. Aracın küle döndüğü anlara tanıklık eden Fakı, şunları söyledi:
"Dışarıda arkadaşımla birlikte oturuyorduk. ‘Yardım edin’ diye bir kadının bağırmasını duyduk. Arkamızı dönüp baktığımızda karşıda araba yanıyordu. İnsanlar müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangından sonra araba kullanılamaz hale geldi. Araba ateşler içinde kaldı ve her yeri yandı"