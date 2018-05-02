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Yardım etmek istediler, azar yediler

Antalya'da, denizde uzun süre kalan kişiyi görenler, boğulma tehlikesi geçirdiğini sanıp polise haber verdi. Bakın sonrasında neler oldu?

Yardım etmek istediler, azar yediler
Yardım etmek istediler, azar yediler. 

Antalya Konyaaltı Plajı bugün ilginç bir olaya sahne oldu.

Denize girip açılan bir vatandaş uzun süre kıyıya çıkmadı. Onu görenler de boğulma tehlikesi geçirdiğini sanıp, polise ve ilkyardım ekiplerine haber verdi. 

Denizde tarama yapan deniz polisi açıkta yüzen kişiyi sahile çıkardı. 

Teşekkür bekledikleri kişiden tepki gören vatandaşlar bir hayli şaşırdı. 


ulusal.com.tr


 
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