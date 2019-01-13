Yardım etmek isterken hayatlarından oldular. Konya'da kazazedeye yardıma gidenlere otomobil çarptı. 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Konya'da kaza yapan kamyonetin yaralı sürücüsüne yardım için gelenlere otomobil çarptı.



Özgür Özdemir'in kullandığı kamyonet, Yeni İstanbul Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.



Kazayı görüp yaralanan kamyonet sürücüsüne yardıma koşan Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı'ya, Salih G. idaresindeki otomobil çarptı.



İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı hayatını kaybetti.



Tedavileri süren Adem Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazazedeye yardıma koşanlara çarpan otomobilin sürücüsü Salih G'nin alkollü olduğu olduğu belirtildi.





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