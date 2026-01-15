Yargıtay beraatleri bozmuştu: Leyla Aydemir davasında 7 sanık yeniden hakim karşısında

YARGILAMA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 2 Ekim 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık amca Y.A., "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etti.