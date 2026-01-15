Yargıtay beraatleri bozmuştu: Leyla Aydemir davasında 7 sanık yeniden hakim karşısında
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dava dosyası yeniden açıldı. Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından gözler yarın görülecek duruşmaya çevrildi.
Ağrı'da 2018 yılında kaybolan ve cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir davasında yargı süreci yeni bir boyut kazandı. Haklarındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 7 sanık, yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.
Olay, 15 Haziran 2018'de meydana geldi. Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyaret etmek üzere Bezirhane köyüne giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir kayboldu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından küçük çocuğun cansız bedeni, köye 2 kilometre mesafedeki Kurudere mevkisinde, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Leyla Aydemir, Bezirhane köyünde toprağa verildi.
YARGILAMA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 2 Ekim 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık amca Y.A., "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etti.
Ancak dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğini belirterek ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozdu. Mahkeme, bu kararla birlikte amca Y.A.'nın tahliyesine hükmetti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının itirazı da reddedildi.
BERAAT KARARLARI BOZULDU
Bozma kararının ardından 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yapılan yargılamada tüm sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Bu karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunsa da Yargıtay süreci durumu değiştirdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle hükmün bozulmasını talep etti. Talebi değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozdu. Bu karar üzerine Leyla Aydemir'in amcası Y.A. ile diğer sanıklar B.D, H.D, M.A, Y.A, M.A.A. ve A.A.'nın yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanacak.
Yargılama süreci devam ederken soruşturma kapsamında yeni gelişmeler de yaşandı. Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada, çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası "Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.