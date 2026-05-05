Yargıtay bozmuştu, mahkeme geri adım atmadı: Sevgilisini döverek ölümüne neden olan Mustafa Bangiz hakkında karar çıktı

29 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen şiddet olayında, erkek arkadaşı Mustafa Bangiz tarafından darbedilen Esra Asena Temir ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren genç kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

HASTANE YERİNE YOL KENARINA BIRAKTI

Soruşturma ve yargılama aşamasındaki iddialara göre, Mustafa Bangiz bilinci kapanan genç kadını hastaneye götürmedi. Sanığın, Temir'i bir yol kenarına bıraktığı, genç kadının daha sonra kendi yakınlarının çabasıyla hastaneye ulaştırıldığı öne sürüldü.

Yapılan ilk yargılamanın sonucunda yerel mahkeme, sanığı suçlu bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

YARGITAY'DAN BOZMA KARARI

Yerel mahkemenin verdiği bu ceza dosyası, itirazlar üzerine Yargıtay'a taşındı. Yüksek mahkeme, incelemesinde sanığın 'öldürme kastının kesin olarak ortaya konulamadığı' gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararının ardından dava dosyası aynı mahkemede yeniden görülmeye başlandı.

Yeniden görülen duruşmada savunma yapan sanık Bangiz, cinayet işleme kastı olmadığını öne sürerek mahkemeden tahliyesini talep etti. Temir ailesi ise davanın başından beri sürdürdükleri tutumu koruyarak, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı da mütalaasında ailenin talebiyle aynı doğrultuda görüş bildirdi.

MAHKEME İLK KARARININ ARKASINDA DURDU

Tarafların taleplerini ve savcılık mütalaasını değerlendiren mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uymadı. Önceki hükmünde direnen mahkeme, Mustafa Bangiz'in eyleminin 'kadına karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğuna bir kez daha karar vererek sanığı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.