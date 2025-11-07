Yargıtay’dan emsal karar: “Aşırı makyaj yapıp Tiktok’ta yayın açmak” boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya kullanımının evlilik birliği üzerindeki etkilerine dair dikkat çeken bir karar aldı. Yüksek mahkeme, sosyal medyada fazla zaman geçirenleri üzecek bu kararıyla, bir eşin TikTok hesabında "aşırı makyajla, tanımadığı erkeklerle birlikte video çekip yayınlamasını" boşanma sebebi olarak değerlendirdi.

(E: 2023/9834, K: 2024/7134) sayılı kararda, bu tür eylemlerin "evlilik birliğini temelinden sarsan davranış" olduğuna hükmedildi. Kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde düzenlenen "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" ilkesine atıfta bulunuldu. Daire, bu tarz sosyal medya paylaşımlarının, eşin saygınlığını, aradaki güven duygusunu ve sadakat yükümlülüğünü zedeleyebileceğine dikkat çekti.

“EVLİLİK BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEK ÇEKİLMEZ HALE GELİR”

Yargıtay'ın değerlendirmesine göre, eşlerden birinin sosyal medya platformlarında üçüncü kişilerle aşırı samimi veya uygunsuz içerikler paylaşması, "sadakat yükümlülüğünün ihlali" olarak kabul edilebilecek. Mahkeme, bu tür davranışların, evlilik birliğini sürdürmeyi diğer eş açısından çekilmez bir hale getirmesi durumunda, boşanma kararı için haklı bir sebep teşkil edeceğini belirtti. Kararda, teknoloji çağında özel hayat ile kamusal alan arasındaki sınırın giderek belirsizleştiği ve bu durumun aile ilişkilerine doğrudan yansıdığı vurgulandı. Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarının artık sadece kişisel bir ifade aracı olmaktan çıktığını, aynı zamanda hukuki sonuçlar doğurabilecek bir davranış biçimi haline geldiğine de işaret etti. Yüksek Mahkeme'nin bu kararı, sosyal medya kullanımının yalnızca etik değil, aynı zamanda hukuki bir sorumluluk da doğurabileceğini ortaya koydu.

“SOSYAL MEDYA ARTIK MAHKEMEDE DELİL NİTELİĞİNDE”

Avukat Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin sosyal medya paylaşımlarını boşanma sebebi sayan bu kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Tekışık, dijital platformlarda yapılan paylaşımların artık mahkemelerde somut delil olarak kabul edildiğini vurguladı.

Tekışık, "Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte, sosyal medya artık sadece bir paylaşım alanı değil, boşanma davalarında somut kanıt niteliği taşıyan bir unsur haline geldi. Eşin aşırı makyajla ya da uygunsuz şekilde paylaştığı videolar, sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilebiliyor" dedi. Avukat Tekışık, bu kararın aile hukukunda yeni bir dönemi başlattığını belirterek, "Mahkemeler artık dijital içerikleri delil olarak daha sık dikkate alıyor. Bu da bireylerin çevrim içi davranışlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.