Yargıtay'dan emsal karar! Kahvehaneye gidip evini ihmal eden koca ağır kusurlu sayıldı

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ve ailesini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yargıtay'dan emsal karar! Kahvehaneye gidip evini ihmal eden koca ağır kusurlu sayıldı
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Bir süredir kendi aralarında ciddi geçimsizlik yaşayan bir çift, Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Davayı açan ve karşı davalı konumunda yer alan kadın eş, mahkemede şu iddiaları öne sürdü:

Kocasının kendisini sürekli zorla annesinin evine götürdüğünü,Bu duruma itiraz edip gitmek istemediğinde eşinden şiddet gördüğünü,
Kocasının sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evi ciddi bir şekilde ihmal ettiğini,
Evin hiçbir ihtiyacını karşılamadığını iddia etti.
Tazminat Talebi: Kadın eş, bu gerekçelerle kendisine 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi olmak üzere toplamda 100 bin TL tazminat ödenmesini talep etti.

Karar Bursa'da Yankı Buldu: Kamuoyu İkiye Bölündü

Yargıtay tarafından onanan bu çarpıcı karar, Bursa'da da geniş yankı buldu ve vatandaşlar arasında farklı görüşlerle değerlendirildi. Kararı duyanlar hukuki ve sosyal açıdan farklı yorumlarda bulunurken, kamuoyundaki görüşleri ikiye bölündü. Kimileri kararın doğru ve yerinde olduğunu savunurken, kimileri ise kararın detaylarına farklı yaklaştı.

Hukukçular ve uzmanlar ise Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği bu kararın, bundan sonra benzer nitelikte açılacak olan boşanma davalarında emsal teşkil edeceğini hatırlattı.

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