Yargıtay'dan emsal köpek saldırısı kararı: Bahçesinde serbest bırakan tazminat ödeyecek!

Kararda, hayvan sahiplerinin zincir ve tasma gibi önlemleri almadan hayvanları serbest bırakmasının özen ve gözetim yükümlülüğünün açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

10 Ocak 2019'da meydana gelen olayda kulak kepçesi, kulak memesi ve kollarında ağır doku kaybı oluşan Karaman için Kırşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Türk Borçlar Kanunu’nun 67. maddesi gereğince hayvan sahiplerinin kusursuz sorumlu olduğuna hükmedilmişti. Yerel mahkemenin kararına göre Sebahat Karaman'a 437 bin 156 TL maddi ve 200 bin TL manevi tazminat ödenmesi kesinleşti. Ayrıca Karaman'ın eşine 30 bin TL, diğer iki yakınına ise 10'ar bin TL manevi tazminat verilmesine ve tüm tutarların olay tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsil edilmesine karar verildi.

Davalıların "Karaman elindeki sopayı sallayarak köpekleri kışkırttı" yönündeki savunması Yargıtay tarafından reddedildi. Kararda, mağdurun elindeki sopayı kendini koruma içgüdüsüyle kullanmasının illiyet bağını kesmeyeceği ifade edildi. Hayvan sahiplerinin sorumluluktan kurtulabilmesi için her türlü tedbiri aldığını ispatlaması gerektiği, çevre güvenliği açısından tehlike oluşturacak şekilde hayvanların başıboş bırakılamayacağının altı çizildi.