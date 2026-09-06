Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Ne kıdem ne ihbar alabildi

Yerel mahkemenin tazminat ödenmesi yönündeki kararını kaldıran Bölge Adliye Mahkemesi kararını oy birliğiyle onayan Yargıtay, iş yerindeki fiili fiziksel saldırının doğrudan "sataşma" niteliği taşıdığına ve işverene haklı fesih hakkı verdiğine hükmetti.

ADİL DAVRANMADIĞINI İDDİA EDİP BAŞINA VURDU

Balıkesir'de faaliyet gösteren bir işletmede görev yapan işçi, adil davranmadığını öne sürdüğü vardiya amiriyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine işçi, elindeki sert bir cisimle amirinin başına vurdu. Yaşanan olayın tutanak altına alınmasının ardından işverence iş akdi İş Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince derhal ve tazminatsız feshedildi.

YEREL MAHKEME KAVGANIN ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENEMEDİ DİYEREK TAZMİNAT VERDİ

İşten çıkarılan işçi, karşı tarafın üzerine yürüdüğünü ve kendisini savunduğunu iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle Kepsut Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, kavganın kimin tarafından ve ne sebeple başlatıldığının netleştirilemediğini, haksız tahrik unsurlarının kanıtlanamadığını gerekçe göstererek işçiye tazminat ödenmesine karar verdi.

İSTİNAF KARARI İPTAL ETTİ VE FİZİKİ SALDIRIYI HAKLI FESİH SAYDI

İşverenin itirazı üzerine dosyayı ele alan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, işçinin amirine yönelik cisimle vurma eyleminin açık bir fiili saldırı ve yasal çerçevede "işverene veya diğer işçiye sataşma" olduğunu tespit ederek işverenin haklı fesih yaptığını vurguladı ve tazminat hükmünü iptal etti.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ OY BİRLİĞİYLE ONADI

İşçinin temyize taşıdığı dosya hakkında nihai kararı veren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf kararını yerinde buldu. Daire, dosyaya sunulan kamera ve tanık tutanakları doğrultusunda fiziksel temas ve yaralamaya yönelik hamlelerin iş akdinin haklı nedenle kıdemsiz ve ihbarsız feshini doğruladığını belirterek kararı oy birliğiyle kesinleştirdi.