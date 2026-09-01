Yargıtay'dan milyonlarca kiracıya müjde gibi emsal karar! Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin Resmi Gazete'nin 1 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlanan emsal kararına göre; evini satan eski ev sahibi, teslim aldığı depozitoyu yeni ev sahibine devrettiğini yazılı ve resmi olarak kanıtlayamazsa, depozito bedelini kiracıya bizzat iade etmekle yükümlü olacak.

GAZİANTEP'TEKİ DAVAYI ADALET BAKANLIĞI TEMYİZ ETTİ

Gaziantep'te kiracı, oturduğu evin sözleşme süresi dolmadan satılması üzerine 300 dolarlık depozito bedelini eski ev sahibinden talep etti. Anlaşmazlık üzerine başlatılan icra takibinde Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, satış işlemiyle birlikte yeni ev sahibinin sözleşmenin tarafı haline geldiğini belirterek talebi reddetti ve depozitonun yeni ev sahibinden istenmesi gerektiğine hükmetti. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebiyle dosyayı taşıdığı Yargıtay, yerel mahkemenin bu kararını bozdu.

"ESKİ EV SAHİBİ DEVRİ İSPAT EDEMEZSE İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRER"

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen ve içtihat oluşturan kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Önceki malik ile kiracı arasındaki sözleşme ilişkisi evin satıldığı tarih itibarıyla resmen sona erer.

Davalı durumundaki eski ev sahibinin, kira ilişkisinin başlangıcında teslim aldığı güvence bedelini yeni malike devrettiğini ispat etmesi zorunludur.

Depozito bedelinin yeni ev sahibine aktarıldığı kanıtlanamadığı sürece, parayı fiilen teslim alan eski ev sahibinin kiracıya karşı iade yükümlülüğü aynen devam eder.

Alınan bu kararla birlikte; taşınmazını satan mülk sahipleri depozitoyu yeni alıcıya devrettiğini belgeleyemediği takdirde, kiracılar güvence bedelini doğrudan eski ev sahibinden icra yoluyla tahsil edebilecek.