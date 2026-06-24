Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren "Cimri Eş" kararı! Bunu yapan tazminat ödeyecek

Yüksek mahkemenin emsal niteliğindeki kararına göre; "elektrik faturası çok gelecek" diyerek eşini karanlıkta oturmaya zorlamak, sifon kullanımına karışmak, ısınmayı kısmak ve gıda israfı bahanesiyle eve yiyecek almamak ekonomik şiddet sayıldı, boşanma ve maddi-manevi tazminat gerekçesi kabul edildi.

"ÇAY DEMLEMEYİ BİLE YASAKLADI"

Bursa'da yaşanan ve mahkemeye taşınan olayda, kocasının aşırı cimriliğinden dolayı psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü belirten K.L. isimli kadın Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Genç kadının dava dilekçesinde yer verdiği kan donduran iddialar evlilik birliğinin nasıl sarsıldığını gözler önüne serdi:

Evde Fatura Baskısı: "Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin" diyerek sürekli hakaret edilmesi ve evden kovulma tehdidi.

Temel Gıda ve Deterjan Ambargosu: Evde tek bir adet patates dahi kalsa eve yeni gıda malzemesi ve deterjan alınmaması, çay demlenmesinin bile yasaklanması.

Kişisel Hijyen ve Sadakatsizlik İmaları: Davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi ve sürekli olarak "seni aldatabilirim" imalarında bulunması.

YARGITAY NOKTAYI KOYDU: HEM BOŞANMA HEM TAZMİNAT

Yerel mahkemenin ardından Yargıtay'ın önüne gelen dosyada yüksek mahkeme, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmamasını ve temel ihtiyaçların karşılanmamasını "ekonomik şiddet" ve "güven sarsıcı davranış" olarak tanımladı.

Eşini standart dışı bir yaşama zorlayan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay; tarafların boşanmasına, davacı kadına aylık 1.500 TL yoksulluk nafakası verilmesine, ayrıca 30 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminatın faiziyle birlikte ödenmesine karar veren yerel mahkeme hükmünü onadı.

HUKUKTA YENİ DÖNEM: EMSAL TEŞKİL EDECEK

Bursalı vatandaşların ve hukukçuların farklı görüşlerle değerlendirdiği bu karar, Türkiye'deki boşanma davalarında bundan sonraki süreç için güçlü bir emsal teşkil edecek. Artık evliliklerde taraflardan birinin haklı bir sebep olmaksızın uyguladığı aşırı pintilik ve kısıtlama hamleleri, mahkemeler tarafından boşanma ve tazminat için yeterli birer hukuki veri olarak kabul edilecek.