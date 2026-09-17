Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal boşanma kararı! Eşine 'eşeksin' diyen koca ağır kusurlu sayıldı

Evlilik birliğinde eşe yöneltilen aşağılayıcı ve onur kırıcı ifadeler hakkında Yargıtay’dan milyonlarca çifti ilgilendiren emsal bir karar çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal boşanma kararı! Eşine 'eşeksin' diyen koca ağır kusurlu sayıldı
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Karşılıklı boşanma davasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; eşine sürekli alkol alarak hakaret eden ve "eşeksin, hayvansın" sözleriyle hitap eden erkeği evliliğin yıkılmasında ağır kusurlu buldu. Daire, kullanılan bu kelimelerin kadının doğrudan kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini vurgulayarak, yerel mahkemenin "taraflar eşit kusurludur" kararını bozdu ve kadına hem maddi hem de manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ: AİLE MAHKEMESİ 'EŞİT KUSURLU' DİYEREK TAZMİNATI REDDETTİ

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan karşılıklı boşanma davasındaki yargılama süreci şu şekilde ilerledi:

İlk Derece Mahkemesi: Erkeğin her gün aile düzenini bozacak seviyede alkol kullandığını, sürekli küfür ve hakaretlerde bulunarak "eşeksin, hayvansın" ifadeleriyle eşini aşağıladığını ve sorumsuz davrandığını belirterek erkeği tam kusurlu saydı.

İstinaf Aşaması: Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere mahkemeye iade etti.

Mahkemenin İkinci Kararı: Dosyayı tekrar ele alan Aile Mahkemesi, bu kez tarafları "eşit kusurlu" kabul etti ve kadının talep ettiği maddi-manevi tazminatları geri çevirdi.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ: 'HAKARET VE AŞAĞILAMA SÜREKLİ, ERKEK AĞIR KUSURLU'

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kusur tespitini hatalı bularak bozma ilamında şu tespitlere yer verdi:

Erkeğin eşine yönelik "eşeksin, hayvansın" şeklindeki hakaretlerinin ve alkol kullanımının süreklilik arz ettiği, kadına atfedilen eylemin ise bir defaya mahsus kaldığı belirtildi.

Bu durum karşısında tarafların eşit kusurlu kabul edilmesinin hukuken isabetsiz olduğu, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin açık şekilde ağır kusurlu olduğunun kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kanun gereği boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen daha az kusurlu tarafın maddi, kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın ise manevi tazminat talep etme hakkı bulunduğu hatırlatıldı.

Kadının boşanmayla birlikte eşinin maddi desteğini yitirdiği ve onurunun zedelendiği gözetilerek, tarafların sosyal-ekonomik durumları ile hakkaniyet ölçüsünde kadın lehine hem maddi hem manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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