Yargıtay'dan Narin Güran kararı!

Mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koyarak soruşturmadaki eksikliklere dikkat çekti. Başkan, kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları ve kıl örneklerinin yeterince incelenmediğini belirtti. Şerhte, "anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu" ve Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.