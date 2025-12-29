Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
Türkiye'nin kanını donduran Narin Güran cinayetinde yargı süreci tamamlandı. Yargıtay, aile üyelerine verilen en ağır cezaları onarken, itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar hakkında verilen kararı bozdu.
Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, Yargıtay, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.
Ancak mahkeme, soruşturma aşamasında itirafçı olan komşu Nevzat Bahtiyar hakkındaki hükmü bozdu. Daha önce "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Bahtiyar'ın, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yeniden hakim karşısına çıkmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları 19 gün sürdü.
Küçük kızın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi yatağında bulundu. Narin'in cenazesi, bir çuval içerisine konulmuş, üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde tespit edildi.
Soruşturma sürecinde amca Salim Güran'ın aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneklerine rastlandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında ise Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla taşıdığı belirlenen komşu Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.
Bahtiyar, Narin'i kendisinin öldürmediğini, sadece cesedi dereye taşıyarak gizlediğini savundu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 4 sanık hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Yerel mahkeme, 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında aile üyelerine ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise delil karartma suçundan hapis cezası verdi. Dosya, itirazlar üzerine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi 26 Mayıs'ta cezaları hukuka uygun buldu ancak karar oy birliğiyle alınmadı.
Mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koyarak soruşturmadaki eksikliklere dikkat çekti. Başkan, kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları ve kıl örneklerinin yeterince incelenmediğini belirtti. Şerhte, "anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu" ve Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede tüm cezaların hukuka uygun olduğunu belirterek onama talep etmişti. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Nevzat Bahtiyar yönünden farklı bir değerlendirmede bulundu.
Öte yandan, cinayetle bağlantılı "suçluyu kayırma" davasında 15 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararları da Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Mahkeme, "öncül suç" olan ana cinayet davası Yargıtay'da kesinleşmeden bu dosyanın sonuçlandırılamayacağına hükmetmişti.