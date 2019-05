Denizli'nin Tavas ilçesinde bir araya gelen kadınlar, ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda yiyecekleri yufkayı yarım asırdır imece usulü hazırlıyor.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kozlar Mahallesi'nde gelenekselleşen yufka yapımı mesaisi için sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınların bir kısmı hamur yoğuruyor, bir kısmı ise diğer hazırlıkları yapıyor. Evin erkekleri de ocak için odunları kırarak ateşi yakıyor.



Her gün bir evde ya da bahçede bir araya gelen kadınlar, hummalı bir şekilde odun ateşinde ekmekleri pişiriyor.



Yufka ekmeğin yanı sıra börek ve bazlama da hazırlayan kadınlar, kendilerine ziyaret gelenlere bunları da ikram ediyor.



"Köyde herkesin ekmeği sırayla yapılır"

Ev hanımı 61 yaşındaki Fatmana Şanlıalp, mahallede ramazan öncesinde tüm kadınların toplanarak hazırlıkları el birliğiyle yaptıklarını söyledi.

Ramazan hazırlıklarını 50 yıldır imece usulü yaptıklarını anlatan Şanlıalp, "Annem komşularıyla birlikte bu geleneği başlattı. Şimdi köyde herkesin ekmeği sırayla yapılır. Her gün bir kişinin evinde yufkalar hazırlanır. Bizde bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Oruçlar başlamadan önce mutfaklarımızda hazırlıklarımızı tamamlarız. Yufka ekmeğinin tüketimi bizim için daha güzel oluyor." diye konuştu.

Şanlıalp, tüm mahallelinin bu şekilde birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir ramazan ayı geçirdiğini ifade ederek "Çocukluğumda büyüklerimiz ekmek yapardı, biz de ocağın etrafında hem iş öğrenir hem de oyunlar oynardık. Şimdi biz ekmeğimizi pişiriyoruz. Çocuklarımız da yanımızda öğreniyor. Şehirde yaşıyoruz fakat her ramazan herkes köye toplanır ekmeğini yaparak yaşadığı yere götürür." ifadesini kullandı.

Yufka için kentten annesine yardıma gelen Cennet Oruç ise her ramazan ayı öncesinde akraba, komşu, tanıdık bütün ev kadınlarının bir araya gelerek tüketilecek yufka ve gıdaları el birliğiyle yaptığını, bundan büyük keyif aldıklarını anlattı.