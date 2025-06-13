Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 24 il için sağanak yağış uyarısı geldi. 15 Haziran Cumartesi günü birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
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Yarın sağanak beklenen 24 il şöyle:
Marmara: Edirne,
Tekirdağ,
Kırklareli
Akdeniz – İç Anadolu geçişi: Isparta,
Konya,
Karaman,
Niğde
İç Anadolu – Doğu Anadolu geçişi: Kayseri,
Malatya,
Sivas
Karadeniz: Ordu,
Giresun,
Gümüşhane,
Trabzon,
Rize,
Artvin
Doğu Anadolu: Erzincan,
Tunceli,
Bayburt,
Erzurum,
Kars,
Ardahan,
Ağrı,
Bingöl
Meteoroloji uzmanları, özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde dışarıda bulunacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.