Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 24 il için sağanak yağış uyarısı geldi. 15 Haziran Cumartesi günü birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 1

Yarın sağanak beklenen 24 il şöyle:

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 2

Marmara: Edirne, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 3

Tekirdağ, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 4

Kırklareli

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 5

Akdeniz – İç Anadolu geçişi: Isparta, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 6

Konya, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 7

Karaman,

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 8

Niğde

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 9

İç Anadolu – Doğu Anadolu geçişi: Kayseri, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 10

Malatya, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 11

Sivas

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 12

Karadeniz: Ordu,

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 13

Giresun, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 14

Gümüşhane, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 15

Trabzon,

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 16

Rize, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 17

Artvin

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 18

Doğu Anadolu: Erzincan, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 19

Tunceli,

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 20

Bayburt, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 21

Erzurum, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 22

Kars, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 23

Ardahan, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 24

Ağrı, 

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Yarın 24 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı - Resim: 25

Bingöl

Meteoroloji uzmanları, özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde dışarıda bulunacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

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