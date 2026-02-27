Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandı

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler 8 saati bulacak. Peki 28 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
