Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki 6 Şubat Cuma günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 1
1 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 2
2 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 3
3 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 4
4 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 5
5 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 6
6 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 7
7 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 8
8 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 9
9 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 10
10 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 11
11 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 12
12 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 13
13 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 14
14 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 15
15 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 16
16 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 17
17 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 18
18 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 19
19 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 20
20 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 21
21 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 22
22 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 23
23 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 24
24 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 25
25 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 26
26 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 27
27 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 28
28 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 29
29 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 30
30 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 31
31 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 32
32 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 33
33 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 34
34 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 35
35 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 36
36 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 37
37 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 38
38 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 39
39 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 40
40 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 41
41 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 42
42 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 43
43 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 44
44 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 45
45 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 46
46 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 47
47 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 48
48 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 49
49 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 50
50 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 51
51 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 52
52 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 53
53 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 54
54 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 55
55 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 56
56 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 57
57 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 58
58 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 59
59 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 60
60 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 61
61 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 62
62 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 63
63 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 64
64 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 65
65 66
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 66
66 66
elektrik istanbul istanbul elektrik kesintisi elektrik kesintisi