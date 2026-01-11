Yarın bardaktan boşanırcasına yağacak: Meteoroloji 30 kenti uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ocak Pazartesi günü için beklenen şiddetli sağanak yağış uyarısını yayımladı. Bursa, İzmir, Antalya ve Samsun başta olmak üzere çok sayıda ilde yağışların "bardaktan boşanırcasına" etkili olması bekleniyor

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
