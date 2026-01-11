Yarın bardaktan boşanırcasına yağacak: Meteoroloji 30 kenti uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ocak Pazartesi günü için beklenen şiddetli sağanak yağış uyarısını yayımladı. Bursa, İzmir, Antalya ve Samsun başta olmak üzere çok sayıda ilde yağışların "bardaktan boşanırcasına" etkili olması bekleniyor
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Denizli
Antalya
Mersin
Adana
Hatay
Osmaniye
Kayseri
Niğde
Zonguldak
Bartın
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Malatya
Elazığ
Gaziantep
Kilis
Şanlıurfa
Mardin