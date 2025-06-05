Yarın bayram namazı kaçta kılınacak? Diyanet il il saatleri paylaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Kurban Bayramı'na ilişkin bayram namazı saatlerini yayınladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı vakitleri...

2025 KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre, bazı büyük şehirlerde Kurban Bayramı namazı saatleri şu şekilde:

İstanbul: 06.08

Ankara: 05.55

İzmir: 06.22

Namaz saatleri illere göre farklılık göstereceği için vatandaşların yaşadıkları ilin takvimine göre hareket etmeleri öneriliyor.

Bayram namazının ardından kurban kesimi ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, aynı zamanda sevdikleriyle bayramlaşacak. Bayram, 6 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 9 Haziran Pazar günü sona erecek.