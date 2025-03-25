Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 26 Mart 2025 elektrik kesintileri

Elektrik kesintisiyle ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Elektrik kesintisi ne kadar sürecek?" sorularına yanıt arıyor. Planlı kesintilerle ilgili güncel bilgilere, ALO 186 hattı, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet siteleri üzerinden erişmek mümkün.