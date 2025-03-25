Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 26 Mart 2025 elektrik kesintileri
İstanbul’da 26 Mart 2025 Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında belirli ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), kesinti yaşanacak mahalleleri ve sürelerini açıkladı.
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Elektrik kesintisiyle ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Elektrik kesintisi ne kadar sürecek?" sorularına yanıt arıyor. Planlı kesintilerle ilgili güncel bilgilere, ALO 186 hattı, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet siteleri üzerinden erişmek mümkün.
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