Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 8 Nisan 2025 elektrik kesintileri

İstanbulluların sıkça sorduğu “Elektrikler neden gitti?”, “Ne zaman gelecek?” soruları yeniden gündeme geldi. Arıza ya da bakım kaynaklı kesintilerle ilgili detaylı bilgiye ALO 186 hattı, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor.