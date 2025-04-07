Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 8 Nisan 2025 elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul’da 8 Nisan 2025 Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiler ilçe ve mahalle bazında açıklandı.
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İstanbulluların sıkça sorduğu “Elektrikler neden gitti?”, “Ne zaman gelecek?” soruları yeniden gündeme geldi. Arıza ya da bakım kaynaklı kesintilerle ilgili detaylı bilgiye ALO 186 hattı, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor.
Elektrik kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintilerin süresi ve saatine dair detayları kurumların “planlı kesinti sorgulama” sayfalarından takip edebiliyor.
İstanbul’da kesintinin yaşanacağı mahalle ve ilçeler şu şekilde:
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