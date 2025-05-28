Yarın bu ilçelerde elektrikler gidecek: 29 Mayıs elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu.
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Kent genelinde yapılacak kesintiler, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerinden ya da ALO 186 çağrı hattı üzerinden takip edilebiliyor. Özellikle bazı ilçelerde gün boyu sürecek kesintiler nedeniyle vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
İstanbul’da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler güncel olarak açıklandı. Elektrik dağıtım şirketleri, arıza ve planlı bakım çalışmalarıyla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
İşte 29 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerin tam listesi ve kesintiyle ilgili detaylar...
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