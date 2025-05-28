Yarın bu ilçelerde elektrikler gidecek: 29 Mayıs elektrik kesintileri

Kent genelinde yapılacak kesintiler, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerinden ya da ALO 186 çağrı hattı üzerinden takip edilebiliyor. Özellikle bazı ilçelerde gün boyu sürecek kesintiler nedeniyle vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor.