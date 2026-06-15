Yarın bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! İşte 16 Haziran 2026 Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Geçtiğimiz günlerde yapılan iklimsel tahminlerin ardından, beklenen yağış dalgası yurdun kritik noktalarında etkisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji tescil merkezinden yapılan son dakika açıklamasına göre, 16 Haziran 2026 Salı günü tam 9 ilimizde şiddetli sağanak yağış, gök gürültülü fırtına ve ani yağmur geçişleri etkili olacak.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi siber risklere karşı vatandaşları ve sürücüleri azami düzeyde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte yarın (Salı) yağmurun ve olumsuz hava şartlarının esir alacağı o 9 şehrimizin eksiksiz tam listesi:

16 Haziran 2026 Salı Günü Sağanak Yağış Beklenen İller

Marmara Bölgesi (Batı Hattı):

Edirne: Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Kırklareli: Trakya sınır hattında ani lokal yağış geçişleri ve ani sıcaklık düşüşleri tescillenecek.

Doğu Karadeniz (Kritik Eşik):

Artvin: Dik yamaçlar ve heyelan riski taşıyan bölgelerde sağanak yağışlar gün boyu kesintisiz sürecek.

Doğu Anadolu Bölgesi (Yoğun Hat):

Ardahan: Yüksek rakımlı bölgelerde yağışlar şiddetini artıracak.

Kars: Gün ortasından itibaren gök gürültülü sağanak fırtına tescil edilecek.

Ağrı: Sismik hava kütlelerinin çarpışmasıyla ani bastıran yağmurlar sel riski oluşturabilir.

Iğdır: Mikro klima iklimine sahip bölgede lokal olarak kuvvetli yağış geçişleri görülecek.

Van: Güney ve doğu sınır hattı boyunca yağışlar yer yer metrekareye yüksek oranda yük bırakacak.

Hakkari: Dağlık alanlarda ani hava kararmaları ile birlikte kuvvetli sağanak ve yıldırım riski yüksek seyredecek.