Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Balat bölgesindeki yollar ise saat 11.05’ten itibaren kademeli olarak yeniden açılacak.

21 kilometre ve 10 kilometre kategorilerinde toplam 18 bin koşucunun kayıt yaptırdığı yarış nedeniyle toplu taşıma hatlarında da değişiklikler uygulanacak.

Bu kapsamda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, 07.00-13.30 saatleri arasında sadece Sirkeci ile Bağcılar istasyonları arasında hizmet verecek.

İETT otobüslerini kullanacak yolcular ise güzergah değişikliklerini "Otobüsüm Nerede?" uygulamasından takip edebilecek.

Trafiğe kapatılacak yollar

Maraton nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı olacak güzergahlar şöyle:

Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı)

Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı)

Galata Köprüsü

Kemeraltı Caddesi (Karaköy)

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı)

Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat)

Atatürk Köprüsü (Cibali)

Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray)

Savaklar Caddesi

Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray)

Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat)

Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali)

Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı)

Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar

Ankara Caddesi

Arpacılar Caddesi

Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci)

Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu)

Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran)

Kumkapı çevresi sokaklar

Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)