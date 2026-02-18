BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Şubat Perşembe günü yapılması planlanan bazı Bursa-İstanbul seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Yayınlanma:

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’dan yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat Perşembe günü saat 07.00’de gerçekleştirilmesi planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi ile aynı gün saat 08.00’de yapılması planlanan İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına seferlerle ilgili güncel bilgileri BUDO’nun resmi duyuru kanallarından takip etmelerini istedi.

Aksaray’da korkunç olay: Bir evde üç kişi silahla vurulmuş halde bulunduAksaray’da korkunç olay: Bir evde üç kişi silahla vurulmuş halde bulunduYurt
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da yarın sabah elektrikler gidecekBEDAŞ uyardı: İstanbul’da yarın sabah elektrikler gidecekYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

budo bursa
Günün Manşetleri
Ünlü isimlerin sahte reklamlarıyla dolandırdılar
İstanbul’da İETT otobüsü yoldan çıktı
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum
Terörsüz Türkiye raporu komisyonda kabul edildi
Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Bakanlık denetim yaptı, ceza kesti
Adana merkezli 10 ilde "sahte reçete" operasyonu
Türkiye'de işsizlik oranı 2025'in son çeyreğinde yüzde 8,2'ye geriledi
Ziraat Bankası 2025 bilançosunu açıkladı
Damacanalar dolusu uyuşturucu yakalandı
Çok Okunanlar
Meteorolojik uyarı: Perşembe günü kar yağışı 11 ili vuracak Meteorolojik uyarı: Perşembe günü kar yağışı 11 ili vuracak
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da yarın sabah elektrikler gidecek BEDAŞ uyardı: İstanbul’da yarın sabah elektrikler gidecek
Yeraltı 4. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD dizi izle Yeraltı 4. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD dizi izle
2026 emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor? 2026 emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?