Ege Denizi'nde kuvvetli fırtınanın yer yer saatte 90 kilometre hızla esmesi bekleniyor

Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın öğleden itibaren etkili olacak rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esecek.



Yarın akşamdan itibaren ise yer yer saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına etkili olacak. Fırtınanın 15 Şubat Cuma günü sabah etkisini yitirmesi bekleniyor.



Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.