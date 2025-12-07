Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
İstanbul’da 8 Aralık Pazartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin nedeni bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları olarak açıklandı.
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul’da 8 Aralık Pazartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Bazı bölgelerde kesintiler 10 saate kadar sürecek.
BEDAŞ’ın yayımladığı duyurulara göre kesintiler, bakım–onarım ve arıza çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek
