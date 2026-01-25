Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, planlı kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 1

İstanbul’da 26 Ocak Pazartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

BEDAŞ’ın yayımladığı duyurulara göre kesintiler, bakım–onarım ve arıza çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek

1 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 2

Bazı bölgelerde kesintiler 10 saate kadar sürecek. 

2 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 3
3 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 4
4 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 5
5 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 6
6 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 7
7 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 8
8 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 9
9 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 10
10 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 11
11 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 12
12 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 13
13 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 14
14 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 15
15 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 16
16 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 17
17 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 18
18 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 19
19 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 20
20 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 21
21 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 22
22 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 23
23 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 24
24 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 25
25 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 26
26 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 27
27 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 28
28 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 29
29 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 30
30 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 31
31 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 32
32 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 33
33 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 34
34 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 35
35 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 36
36 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 37
37 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 38
38 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 39
39 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 40
40 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 41
41 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 42
42 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 43
43 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 44
44 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 45
45 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 46
46 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 47
47 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 48
48 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 49
49 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 50
50 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 51
51 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 52
52 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 53
53 54
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 54
54 54
elektrik elektrik kesintisi istanbul istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek