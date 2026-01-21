Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
İstanbul'da yarın hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Enerji şirketleri, 22 Ocak Perşembe günü şehrin farklı noktalarında yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle planlı kesinti programını yayımladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları...
Yayınlanma: Güncellenme:
1 64
2 64
3 64
4 64
5 64
6 64
7 64
8 64
9 64
10 64
11 64
12 64
13 64
14 64
15 64
16 64
17 64
18 64
19 64
20 64
21 64
22 64
23 64
24 64
25 64
26 64
27 64
28 64
29 64
30 64
31 64
32 64
33 64
34 64
35 64
36 64
37 64
38 64
39 64
40 64
41 64
42 64
43 64
44 64
45 64
46 64
47 64
48 64
49 64
50 64
51 64
52 64
53 64
54 64
55 64
56 64
57 64
58 64
59 64
60 64
61 64
62 64
63 64
64 64