Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki 9 Mart Pazartesi günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
Yayınlanma: Güncellenme:
1 76
2 76
3 76
4 76
5 76
6 76
7 76
8 76
9 76
10 76
11 76
12 76
13 76
14 76
15 76
16 76
17 76
18 76
19 76
20 76
21 76
22 76
23 76
24 76
25 76
26 76
27 76
28 76
29 76
30 76
31 76
32 76
33 76
34 76
35 76
36 76
37 76
38 76
39 76
40 76
41 76
42 76
43 76
44 76
45 76
46 76
47 76
48 76
49 76
50 76
51 76
52 76
53 76
54 76
55 76
56 76
57 76
58 76
59 76
60 76
61 76
62 76
63 76
64 76
65 76
66 76
67 76
68 76
69 76
70 76
71 76
72 76
73 76
74 76
75 76
76 76