Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
İstanbul’da 3 Ocak Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin nedeni bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları olarak açıklandı.
Yayınlanma:
Bazı bölgelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek.
BEDAŞ’ın yayımladığı duyurulara göre kesintiler, bakım–onarım ve arıza çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek
