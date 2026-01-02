Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı

İstanbul’da 3 Ocak Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Bazı bölgelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek. 

BEDAŞ’ın yayımladığı duyurulara göre kesintiler, bakım–onarım ve arıza çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek

