Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı

İstanbul’da 17 Ocak Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak

Yayınlanma: Güncellenme:
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 1

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da 17 Ocak Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Bazı bölgelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek. 

BEDAŞ’ın yayımladığı programa göre kesintiler, bakım–onarım ve arıza çalışmaları kapsamında yapılacak

1 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 2
2 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 3
3 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 4
4 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 5
5 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 6
6 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 7
7 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 8
8 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 9
9 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 10
10 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 11
11 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 12
12 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 13
13 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 14
14 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 15
15 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 16
16 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 17
17 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 18
18 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 19
19 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 20
20 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 21
21 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 22
22 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 23
23 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 24
24 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 25
25 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 26
26 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 27
27 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 28
28 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 29
29 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 30
30 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 31
31 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 32
32 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 33
33 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 34
34 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 35
35 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 36
36 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 37
37 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 38
38 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 39
39 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 40
40 41
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı - Resim: 41
41 41
elektrik elektrik kesintisi istanbul istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek