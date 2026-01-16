Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı
İstanbul’da 17 Ocak Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul’da 17 Ocak Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Bazı bölgelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek.
BEDAŞ’ın yayımladığı programa göre kesintiler, bakım–onarım ve arıza çalışmaları kapsamında yapılacak
