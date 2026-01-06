Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı

BEDAŞ, 7 Ocak Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve sokakları duyurdu. Yarın İstanbul’da elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, kesinti saatleri ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerin tam listesi belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
elektrik elektrik kesintisi istanbul istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek