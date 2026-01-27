Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, İstanbul’da planlı kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
