Yarın elektrikler 10 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı

İstanbul’da 6 Aralık Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin nedeni bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları olarak açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul’da 6 Aralık Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

BEDAŞ’ın yayımladığı duyurulara göre kesintiler, bakım–onarım ve arıza çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek

Bazı bölgelerde kesintiler 10 saate kadar sürecek. 

