Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
BEDAŞ, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul genelinde bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı
Yayınlanma: Güncellenme:
1 50
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50
7 50
8 50
9 50
10 50
11 50
12 50
13 50
14 50
15 50
16 50
17 50
18 50
19 50
20 50
21 50
22 50
23 50
24 50
25 50
26 50
27 50
28 50
29 50
30 50
31 50
32 50
33 50
34 50
35 50
36 50
37 50
38 50
39 50
40 50
41 50
42 50
43 50
44 50
45 50
46 50
47 50
48 50
49 50
50 50