Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki 13 Mart Cuma günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 1
1 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 2
2 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 3
3 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 4
4 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 5
5 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 6
6 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 7
7 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 8
8 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 9
9 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 10
10 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 11
11 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 12
12 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 13
13 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 14
14 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 15
15 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 16
16 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 17
17 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 18
18 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 19
19 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 20
20 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 21
21 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 22
22 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 23
23 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 24
24 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 25
25 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 26
26 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 27
27 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 28
28 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 29
29 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 30
30 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 31
31 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 32
32 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 33
33 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 34
34 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 35
35 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 36
36 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 37
37 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 38
38 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 39
39 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 40
40 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 41
41 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 42
42 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 43
43 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 44
44 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 45
45 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 46
46 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 47
47 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 48
48 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 49
49 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 50
50 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 51
51 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 52
52 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 53
53 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 54
54 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 55
55 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 56
56 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 57
57 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 58
58 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 59
59 60
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 60
60 60
elektrik elektrik kesintisi istanbul istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek