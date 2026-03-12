Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki 13 Mart Cuma günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
Yayınlanma: Güncellenme:
1 60
2 60
3 60
4 60
5 60
6 60
7 60
8 60
9 60
10 60
11 60
12 60
13 60
14 60
15 60
16 60
17 60
18 60
19 60
20 60
21 60
22 60
23 60
24 60
25 60
26 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
35 60
36 60
37 60
38 60
39 60
40 60
41 60
42 60
43 60
44 60
45 60
46 60
47 60
48 60
49 60
50 60
51 60
52 60
53 60
54 60
55 60
56 60
57 60
58 60
59 60
60 60