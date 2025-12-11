Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
12 Aralık 2025 Cuma günü İstanbul’un birçok ilçesinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri uygulanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Yayınlanma: Güncellenme:
1 91
2 91
3 91
4 91
5 91
6 91
7 91
8 91
9 91
10 91
11 91
12 91
13 91
14 91
15 91
16 91
17 91
18 91
19 91
20 91
21 91
22 91
23 91
24 91
25 91
26 91
27 91
28 91
29 91
30 91
31 91
32 91
33 91
34 91
35 91
36 91
37 91
38 91
39 91
40 91
41 91
42 91
43 91
44 91
45 91
46 91
47 91
48 91
49 91
50 91
51 91
52 91
53 91
54 91
55 91
56 91
57 91
58 91
59 91
60 91
61 91
62 91
63 91
64 91
65 91
66 91
67 91
68 91
69 91
70 91
71 91
72 91
73 91
74 91
75 91
76 91
77 91
78 91
79 91
80 91
81 91
82 91
83 91
84 91
85 91
86 91
87 91
88 91
89 91
90 91
91 91