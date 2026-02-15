Yarın elektrikler gün boyu olmayacak: Kesinti listesi açıklandı

BEDAŞ, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
