Yarın elektrikler olmayacak: 21 Mayıs elektrik kesintileri

İstanbul’da "Elektrikler neden gitti?", "Elektrikler ne zaman gelecek?" gibi sorular gün boyunca sıkça gündeme geliyor. Vatandaşlar, yaşadıkları kesintilere dair bilgilere ALO 186 hattı üzerinden ulaşabilecekleri gibi, AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi internet sitelerindeki planlı kesinti sayfalarından da takip edebiliyor.