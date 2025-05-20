Yarın elektrikler olmayacak: 21 Mayıs elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. Kesintiler, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında belirli bölgeleri kapsıyor.
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İstanbul’da "Elektrikler neden gitti?", "Elektrikler ne zaman gelecek?" gibi sorular gün boyunca sıkça gündeme geliyor. Vatandaşlar, yaşadıkları kesintilere dair bilgilere ALO 186 hattı üzerinden ulaşabilecekleri gibi, AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi internet sitelerindeki planlı kesinti sayfalarından da takip edebiliyor.
Anadolu yakasındaki kesintilerden AYEDAŞ, Avrupa yakasındaki kesintilerden ise BEDAŞ sorumlu. İlgili kurumların web sitelerinde yer alan planlı elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden mahalle mahalle detaylı bilgi alınabiliyor.
Kesintilerle ilgili bilgilendirme almak isteyen vatandaşlar, BEDAŞ’a başvurarak SMS bilgilendirme sistemine de dahil olabiliyor.
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