Yarın elektrikler olmayacak: 8 Kasım elektrik kesintileri
İstanbul'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, kesinti uygulanacak ilçe ve mahalleler tek tek duyuruldu.
Yayınlanma: Güncellenme:
