Yarın elektrikler saatler kesilecek: 21 Mart elektrik kesintileri

21 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yapacaklarını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yarın elektrikler saatler kesilecek: 21 Mart elektrik kesintileri
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Kesintilerden etkilenecek bölgeler ve saat aralıkları aşağıda listelenmiştir:

Avrupa Yakası (BEDAŞ):

Yarın elektrikler saatler kesilecek: 21 Mart elektrik kesintileri - Resim : 1

Esenyurt:

Bağlarçeşme Mahallesi: 09:00 - 13:00 saatleri arasında.
Mehterçeşme Mahallesi: 13:00 - 17:00 saatleri arasında.
Bağcılar:

Göztepe Mahallesi: 10:00 - 14:00 saatleri arasında.
Kirazlı Mahallesi: 14:00 - 18:00 saatleri arasında.
Küçükçekmece:

Atakent Mahallesi: 09:30 - 12:30 saatleri arasında.
Halkalı Merkez Mahallesi: 13:30 - 16:30 saatleri arasında.
Sultangazi:

50. Yıl Mahallesi: 08:00 - 12:00 saatleri arasında.
Uğur Mumcu Mahallesi: 12:00 - 16:00 saatleri arasında.
Anadolu Yakası (AYEDAŞ):

Pendik:

Kaynarca Mahallesi: 09:00 - 13:00 saatleri arasında.
Çamçeşme Mahallesi: 13:00 - 17:00 saatleri arasında.
Üsküdar:

Altunizade Mahallesi: 10:00 - 14:00 saatleri arasında.
Kısıklı Mahallesi: 14:00 - 18:00 saatleri arasında.
Kadıköy:

Fenerbahçe Mahallesi: 09:30 - 12:30 saatleri arasında.
Kozyatağı Mahallesi: 13:30 - 16:30 saatleri arasında.
Maltepe:

Bağlarbaşı Mahallesi: 08:00 - 12:00 saatleri arasında.
Cevizli Mahallesi: 12:00 - 16:00 saatleri arasında.

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