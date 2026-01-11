Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı

BEDAŞ, 8 saati bulacak kesintiler için mahalle ve sokak listesini paylaştı. Peki, yarın İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 12 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ve detaylar...

Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 1

BEDAŞ, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’un birçok ilçesinde onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle saatler sürecek elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Bazı bölgelerde 8 saati bulacak kesintiler için mahalle ve sokak listesi paylaşıldı. Peki, yarın hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 12 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ve detaylar...

Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 2
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 3
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 4
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 5
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 6
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 7
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 8
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 9
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 10
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 11
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 12
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 13
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 14
Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 15
