Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı
BEDAŞ, 8 saati bulacak kesintiler için mahalle ve sokak listesini paylaştı. Peki, yarın İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 12 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ve detaylar...
Yayınlanma: Güncellenme:
BEDAŞ, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’un birçok ilçesinde onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle saatler sürecek elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Bazı bölgelerde 8 saati bulacak kesintiler için mahalle ve sokak listesi paylaşıldı. Peki, yarın hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 12 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ve detaylar...
