Yarın gün boyu elektrik kesintisi olacak: Kesinti listesi açıklandı

BEDAŞ, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’un birçok ilçesinde onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle saatler sürecek elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Bazı bölgelerde 8 saati bulacak kesintiler için mahalle ve sokak listesi paylaşıldı. Peki, yarın hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 12 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ve detaylar...