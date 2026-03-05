Yarın gün boyu elektrik olmayacak: Kesinti programı açıklandı
Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki 6 Mart Cuma günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
Yayınlanma: Güncellenme:
1 62
2 62
3 62
4 62
5 62
6 62
7 62
8 62
9 62
10 62
11 62
12 62
13 62
14 62
15 62
16 62
17 62
18 62
19 62
20 62
21 62
22 62
23 62
24 62
25 62
26 62
27 62
28 62
29 62
30 62
31 62
32 62
33 62
34 62
35 62
36 62
37 62
38 62
39 62
40 62
41 62
42 62
43 62
44 62
45 62
46 62
47 62
48 62
49 62
50 62
51 62
52 62
53 62
54 62
55 62
56 62
57 62
58 62
59 62
60 62
61 62
62 62