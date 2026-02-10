Yarın hava can sıkacak: Meteorolojiden 32 şehir için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Şubat Çarşamba günü için yeni hava durumu raporunu paylaştı. Birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olacak

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Şubat Çarşamba günü için yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İşte sağanak beklenen şehirler...

Uşak
Denizli

Muğla
Isparta

Burdur
Antalya

Çorum
Amasya

Samsun
Tokat

Giresun
Trabzon

Rize
Artvin

Gümüşhane
Erzincan

Bingöl
Elazığ

Kayseri
Malatya

Malatya
Diyarbakır

Mardin
Batman

Siirt
Şırnak

Adıyaman
Şanlıurfa

Gaziantep
Kahramanmaraş

Osmaniye
Kilis
Hatay

