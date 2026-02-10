Yarın hava can sıkacak: Meteorolojiden 32 şehir için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Şubat Çarşamba günü için yeni hava durumu raporunu paylaştı. Birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Şubat Çarşamba günü için yeni hava tahmin raporunu yayımladı.
Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İşte sağanak beklenen şehirler...
Uşak
Denizli
Muğla
Isparta
Burdur
Antalya
Çorum
Amasya
Samsun
Tokat
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Gümüşhane
Erzincan
Bingöl
Elazığ
Kayseri
Malatya
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Adıyaman
Şanlıurfa
Gaziantep
Kahramanmaraş
Osmaniye
Kilis
Hatay