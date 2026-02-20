Yarın hava durumu can sıkacak: 34 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Cumartesi günü için 34 şehirde sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara ve Ege’de fırtına, Ege ile Doğu Akdeniz’de denizlerde kuvvetli rüzgar, Doğu bölgelerinde ise çığ riski bekleniyor. İşte il il kritik uyarılar.
MARMARA VE EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara’nın batısı ile Ege’nin batı kesimlerinde rüzgarın fırtına seviyesine çıkabileceği belirtti.
Riskler arasında ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar bulunuyor.
EGE VE DOĞU AKDENİZ’DE DENİZDE FIRTINA
Ege Denizi’nde Kuzey Ege ile Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın 6–8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz’de ise Hatay’ın güney kıyılarında rüzgarın Cumartesi sabahından itibaren 6–8 kuvvetinde esmesi, öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Sakarya
Bilecik
Yalova
Bursa
Kocaeli
Balıkesir
Çanakkale
Eskişehir
Kütahya
Manisa
İzmir
Uşak
Afyonkarahisar
Aydın
Muğla
Antalya
Burdur
Denizli
Isparta
Konya
Aksaray
Kırşehir
Ankara
Kırıkkale
Mersin
Hatay
Adana
Osmaniye
Kahramanmaraş