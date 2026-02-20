Yarın hava durumu can sıkacak: 34 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Cumartesi günü için 34 şehirde sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara ve Ege’de fırtına, Ege ile Doğu Akdeniz’de denizlerde kuvvetli rüzgar, Doğu bölgelerinde ise çığ riski bekleniyor. İşte il il kritik uyarılar.

MARMARA VE EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara’nın batısı ile Ege’nin batı kesimlerinde rüzgarın fırtına seviyesine çıkabileceği belirtti.

Riskler arasında ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar bulunuyor.

EGE VE DOĞU AKDENİZ’DE DENİZDE FIRTINA

Ege Denizi’nde Kuzey Ege ile Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın 6–8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz’de ise Hatay’ın güney kıyılarında rüzgarın Cumartesi sabahından itibaren 6–8 kuvvetinde esmesi, öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Edirne
Kırklareli

Tekirdağ
İstanbul

Sakarya
Bilecik

Yalova
Bursa

Kocaeli
Balıkesir

Çanakkale
Eskişehir

Kütahya
Manisa

İzmir
Uşak

Afyonkarahisar
Aydın

Muğla
Antalya

Burdur
Denizli

Isparta
Konya

Aksaray
Kırşehir

Ankara
Kırıkkale

Mersin
Hatay

Adana
Osmaniye

Kahramanmaraş

