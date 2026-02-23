Yarın hava nasıl olacak? 24 Şubat'ta 17 ile sağanak ve karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'ta Türkiye genelinde 17 ilde yağmur, sağanak ve karla karışık sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Simge Sarıyar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan uyarının ardından, beklenen sağanak yağış ülkemizin çeşitli illerinde etkisini göstermeye başladı.

17 ŞEHİR İÇİN SAĞANAK VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji, 24 Şubat 2026 Salı günü sağanak yağış beklenen illeri duyurdu.

İşte yağmurun etkili olacağı o 17 şehrimiz...

İstanbul

Kırklareli

Edirne

Tekirdağ

Yalova

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Zonguldak

Bartın

Karabük

Kastamonu

Sinop

Iğdır

Siirt

Şırnak

Hatay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış