Yarın hava nasıl olacak? 24 Şubat'ta 17 ile sağanak ve karla karışık yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'ta Türkiye genelinde 17 ilde yağmur, sağanak ve karla karışık sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan uyarının ardından, beklenen sağanak yağış ülkemizin çeşitli illerinde etkisini göstermeye başladı.
17 ŞEHİR İÇİN SAĞANAK VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI
Meteoroloji, 24 Şubat 2026 Salı günü sağanak yağış beklenen illeri duyurdu.
İşte yağmurun etkili olacağı o 17 şehrimiz...
İstanbul
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Yalova
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Zonguldak
Bartın
Karabük
Kastamonu
Sinop
Iğdır
Siirt
Şırnak
Hatay