Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Yarın İstanbul'da yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

Toygu Ökçün
Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 1

Yarın (15 Nisan) için yapılan tahminlerde sıcaklıkların iç kesimlerde 8 dereceye kadar artacağı, ancak Doğu Anadolu'da kar yağışının ve batı kesimlerde toz taşınımının etkili olacağı bildirildi.

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 2

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik’in paylaştığı verilere göre, Çarşamba ve Perşembe günleri yağışsız ve parçalı az bulutlu geçecek olsa da Cuma günü batıdan itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar tüm yurda yayılacak.

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 3

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Yarın ise Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürecek.

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 4

Yarın yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ancak belirli bölgeler için şu uyarılar öne çıkıyor:

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 5

Yağış: Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar; Iğdır ve Siirt çevresinde ise yağmur öngörülüyor.

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 6

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 7

ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski sürüyor.

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 8

İŞTE 15 NİSAN ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 9

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu seyrin zamanla az bulutluya dönmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

İstanbul: 8°C - 18°C (Parçalı ve çok bulutlu)

Edirne: 5°C - 20°C

Çanakkale: 10°C - 18°C

Sakarya: 5°C - 21°C

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 10

EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİ

Ege ve Akdeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, toz taşınımı uyarısı yapıldı.

İzmir: 14°C - 23°C

Afyonkarahisar: 8°C - 19°C

Denizli: 14°C - 26°C

Muğla: 11°C - 24°C

Antalya: 14°C - 22°C

Adana: 16°C - 27°C

Hatay: 13°C - 22°C

Burdur: 9°C - 22°C

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 11

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kuzeydoğuda pus ve sis, batıda ise toz taşınımı etkili olacak.

Ankara: 7°C - 19°C

Eskişehir: 8°C - 22°C

Konya: 9°C - 20°C

Kayseri: 7°C - 20°C

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 12

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz'de parçalı az bulutlu hava ve toz taşınımı beklenirken; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma, don ve çığ riski sürüyor.

Bolu: 7°C - 20°

Düzce: 7°C - 21°

Kastamonu: 1°C - 20°

Zonguldak: 8°C - 15°C

Samsun: 6°C - 15°C

Trabzon: 5°C - 13°C

Rize: 3°C - 14°C

Amasya: 4°C - 21°C

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 13

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ

Doğu Anadolu’da kar ve karla karışık yağmur, Güneydoğu’da ise yerel yağmurlar görülecek. Çığ ve buzlanma tehlikesi bölgenin doğusunda ciddiyetini koruyor.

Erzurum: -7°C - 6°C (Kar yağışlı

Kars: -8°C - 8°C (Kar yağışlı)

Van: 1°C - 9°C (Karla karışık yağmur ve kar

Malatya: 4°C - 21°C

Diyarbakır: 2°C - 19°C

Gaziantep: 9°C - 21°C

Şanlıurfa: 11°C - 22°C

Siirt: 4°C - 18°C (Yağmurlu)

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 14

KRİTİK UYARI: CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 15

Meteoroloji analizlerine göre mevcut ısınma dalgası geçici nitelik taşıyor. Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuvvetli sağanak yağış ve sert sıcaklık düşüşleri tüm bölgeleri etkisi altına alacak.

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 15 Nisan Çarşamba il il hava durumu tahminleri - Resim: 16

Hafta sonu planı yapacak vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.

