Yarın hava nasıl olacak? MGM'den yağış uyarısı
Türkiye genelinde 28 Nisan Salı günü, meteorolojik veriler ışığında bölgeler arasında belirgin bir hava farklılığı gözlemleniyor
Meteorolojik tahminler, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin belirli noktalarında yerel sağanak yağışların etkili olacağını öngörüyor.
İç Anadolu ve Ege bölgelerinde ise hava kütlelerinin parçalı bulutlu bir seyir izleyeceği tahmin edilmekte
5 BÜYÜKŞEHİR
İSTANBUL
Megakentte gün boyu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Atmosferik koşullar, zaman zaman kısa süreli ve yerel yağış geçişlerine imkan tanırken; sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri çerçevesinde seyretmesi bekleniyor.
ANKARA
Başkent Ankara’da parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava tablosu mevcuttur. Sıcaklık değerlerinde dramatik bir değişim beklenmezken, stabil seyir korunmakta.
İZMİR
Ege’nin merkezinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İzmir’de sıcaklıkların mevsim normallerinde kalacağı ve güneşli bir günün yaşanacağı tahmin ediliyor.
BURSA
Bulutlu hava kütlelerinin etkisinde kalacak olan Bursa’da, gün içinde hafif yağış geçişleri ihtimal dahilindedir. Sıcaklıkların gün boyunca dalgalı bir seyir izlemesi beklenmektedir.
ANTALYA
Güney sahillerinde güneşli ve açık bir hava öngörülmektedir. Turizm merkezlerinde sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmeye devam edeceği bildirilmiştir.